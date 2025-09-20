За поредна година, благоевградското село Падеш е част от кампанията на bTV

Жители на благоевградското село Падеш също се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно"

Жители на благоевградското село Падеш също се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно "

За поредна година, благоевградското село Падеш е част от кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“.

Хора от всички възрасти заедно възстановяват ключово за селото място – зелената площ от 1300 кв.м, позната на всички като „Градинката“ чрез почистване и засаждане на дървета, за да върнат живота в това любимо кътче за местните хора. Събират се и текстилни отпадъци, които всеки има в дома си, за да бъдат предадени за рециклиране.