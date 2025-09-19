Хиляди доброволци се включват в 14-ото издание на инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“ на 20 септември. Кампанията на bTV Media Group вдъхновява личната ангажираност в грижата за природата. Утре, обръщаме внимание и на текстилните отпадъци.

За първи път участниците ще получат разноцветни чували, чрез които ще могат да събират отпадъците разделно.

„Посланието е ясно – назрял е моментът, в който трябва да говорим за разделното събиране и неговите ползи. Това е ключът към по-чиста околна среда и кръгова икономика“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Виктор Атанасов.

Фокус върху текстила

Дрехи, обувки и домашен текстил – това са отпадъците, които ще бъдат във фокуса на тазгодишното почистване. По думите на Атанасов именно те са определени от Европейския съюз като значим замърсител, защото заемат огромен обем на депата и трудно се разграждат.

„Чрез събирането и рециклирането на текстил ще дадем втори живот на дрехите, а част от тях ще бъдат преработени в нови суровини“, подчерта той.

Министерството на околната среда и водите за поредна година ще се включи активно в кампанията. Министър Генов и екипът му ще почистят Ловния парк в София.

„Чистотата е функция на самите хора – именно затова кампанията има огромна стойност, защото изгражда отношение и навици“, каза Атанасов.

Вижте още във видеото.

