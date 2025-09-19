Часове до началото на най-мащабната доброволческа инициатива у нас – „Да изчистим България заедно“.



Фокусът тази година е устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци. Повече от 3,3 млн. доброволци се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“ от началото ѝ преди 13 години.



За този период са събрани почти 96 хиляди тона отпадъци! В събота, 20 септември, освен традиционния начин, по който чистим заедно, .

На фокус са контейнерите за дрехи и текстил на Българския червен кръст. Може да ги намерите и във вашия град, а с предадените от вас дрехи ще се попълни резерва на БЧК при бедствия и аварии.

Рециклирането на текстил спестява ресурси като вода, електроенергия и отделянето на въглероден диоксид. Утре всеки от нас може да помогне за тази мисия.

„Да изчистим България заедно“ се превърна в символ на доброволческите инициативи в страната. Искам да благодаря на всички доброволци, които всяка година се включват активно. И на второ място на нашите партньори. Още веднъж, нека заедно утре излезем, заедно със семействата си, заедно с приятелите си и да покажем добрия пример – как може да направим средата около нас по-добра“, каза Господин Йовчев, главен оперативен директор на bTV Media Group.

