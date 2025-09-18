На 20 септември чистим България заедно: Къде отиват дрехите, след като ги поставим в контейнера?

„Да изчистим България заедно“ – най-голямата доброволческа инициатива, ще се проведе тази събота - 20 септември, с фокус към рециклирането на текстилни и модни отпадъци. Наш екип провери къде отиват дрехите, след като ги поставим в контейнера.
Така изглеждат контейнерите, до които в събота хиляди ще предадат излезлите от употреба текстилни продукти. Фирми сортират дрехите и отделят годните за повторна употреба. Тези в лошо състояние се унищожават в промишлени пещи.
„За всеки килограм преработени дрехи Българският червен кръст получава определена сума от тази фирма. Тази сума отива за един от нашите фондове, който е за бедствия и аварии“, обясни Светослав Костов, главен експерт „Фондонабиране“, БЧК.
Част от дрехите попълват резерва на Червения кръст.
„Последния случай, в който се наложи беше голямата криза с украинските емигранти, когато дойдоха в България. Земетресението в Турция и Сирия. При наводнения и пожари в България“, каза Светослав Костов.
В света на бързата мода, БЧК затваря кръга на въглеродния отпечатък, който всички оставяме.
„Прекаленото производство на дрехи, прекалените химикали, енергия, която се използва, изключително много вреди на природата“, добави експертът в БЧК.
Така – помагайки на хората, се помага и на природата. Спестената вода за една година е почти един път и половина повече, отделения въглероден диоксид е 4 пъти по-малко. Почти три пъти са спестените отпадъци и електроенергия, отчитат от БЧК.
Тази събота всеки може да намери контейнерите на БЧК почти във всеки град.
