dalivali.bg
София
сега Слънчево 16°
21 Слънчево 14°
22 Слънчево 13°
23 Слънчево 12°
00 Слънчево 10°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

На 20 септември чистим България заедно: Къде отиват дрехите, след като ги поставим в контейнера?

Тази събота всеки може да намери контейнерите на БЧК почти във всеки град

Стефан Борисов Стефан Борисов

Публикувано в  19:54 ч. 18.09.2025 г.

„Да изчистим България заедно“ – най-голямата доброволческа инициатива, ще се проведе тази събота - 20 септември, с фокус към рециклирането на текстилни и модни отпадъци. Наш екип провери къде отиват дрехите, след като ги поставим в контейнера.

Така изглеждат контейнерите, до които в събота хиляди ще предадат излезлите от употреба текстилни продукти. Фирми сортират дрехите и отделят годните за повторна употреба. Тези в лошо състояние се унищожават в промишлени пещи.

Снимка: bTV

„За всеки килограм преработени дрехи Българският червен кръст получава определена сума от тази фирма. Тази сума отива за един от нашите фондове, който е за бедствия и аварии“, обясни Светослав Костов, главен експерт „Фондонабиране“, БЧК.

Част от дрехите попълват резерва на Червения кръст.

„Последния случай, в който се наложи беше голямата криза с украинските емигранти, когато дойдоха в България. Земетресението в Турция и Сирия. При наводнения и пожари в България“, каза Светослав Костов.

Снимка: bTV

В света на бързата мода, БЧК затваря кръга на въглеродния отпечатък, който всички оставяме.
  
„Прекаленото производство на дрехи, прекалените химикали, енергия, която се използва, изключително много вреди на природата“, добави експертът в БЧК.

Така – помагайки на хората, се помага и на природата. Спестената вода за една година е почти един път и половина повече, отделения въглероден диоксид е 4 пъти по-малко. Почти три пъти са спестените отпадъци и електроенергия, отчитат от БЧК.

Снимка: bTV


Тази събота всеки може да намери контейнерите на БЧК почти във всеки град.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС

Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС
Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)

Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)
На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента

На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента
Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша
Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков

Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков
Тази сутрин
Снимка: "Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
"Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
Снимка: Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Снимка: 10 г. „Капана фест“ в Пловдив: Фестивалът е с кампания "Нито едно дете повече. Ключът е любовта"
10 г. „Капана фест“ в Пловдив: Фестивалът е с кампания "Нито едно дете повече. Ключът е любовта"
Лице в лице
Снимка: Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Снимка: Службите за сигурност - преформатиране
Службите за сигурност - преформатиране
Снимка: Ген. Кирил Радев, Любомир Стефанов и Калоян Методиев са гости в "Лице в лице"
Ген. Кирил Радев, Любомир Стефанов и Калоян Методиев са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев