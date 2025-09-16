Фокусът на инициативата тази година е устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци.

В подкрепа на каузата компания за разделно събиране на дрехи обединява усилия с Българския Червен кръст, за да насърчат повторната употреба, рециклирането и дарението.

Личен пример даде водещата на bTV Новините Виктория Петрова, която се включи в кампанията и подкрепи каузата.

"Убедена съм, че част от дрехите и текстила, който на мен не ми е потребен може да бъде от жизнена полза за някой друг човек в България и по света. Освен всичко друго това е една идея за по-добро бъдеще. Приемете го като цивилизационен избор или дори като алхимията на материалния свят", споделя Виктория Петрова.

"И да не забравя една важна ползва, а именно хуманитарните ползи, специално контейнерите с червения кръст, при тях имаме и парично дарение за Фонда за бедствия и аварии за всеки един предаден килограм се генерират средства", собственик на фирма за разделно събиране на текстил", каза Антон Гичев - собственик на фирма за разделно събиране на текстил.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK