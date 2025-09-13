dalivali.bg
Предавания Тази събота и неделя

„Да изчистим България заедно“: Екипът на летище „Васил Левски“ преобрази столично училище

Доброволците боядисаха пейки и огради, поставиха контейнери за разделно събиране и дариха спортни принадлежности

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:21 ч. 13.09.2025 г.

На 20 септември сме отново заедно – силни и сплотени, в инициативата „Да изчистим България заедно“, която отбелязваме за 14-Та поредна година. Някои избраха да се включат в кампанията по-рано, за да могат учениците да посрещнат новата учебна година в по-чиста и по-красива среда. 

Снимка: bTV


Седмица старта преди кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“ екипът на летище „Васил Левски“ в София се включи с почистване, освежаване и засаждане на цветя – всичко това, за да зарадват учениците  на столичното 130-о училище „Стефан Караджа" още на 15 септември.

„Ние сме много горди да участваме за трета поредна година заедно със „Соф Кънект“ и екипа на летището. Този път помагаме нашето общество, нашия квартал, това училище. Ние няма да приключим с това почистване, а имаме дългосрочен проект, с който да подпомагаме, както районът, така и това училище. Това е част от нашата социална ангажираност и мисия да помогнем на обществото“, каза Хесус Кабайеро, Изпълнителен Директор На „Соф Кънект“.

Доброволците боядисаха пейки и огради, поставиха контейнери за разделно събиране и дариха спортни принадлежности.

„Нашите инициативи заедно с Летище София и bTV дават една чудесна идея за това как може ние да опазим чисто училището ни, да бъде винаги както сега, да има емоция и вдъхновение и много труд. Радвам се, че това става около началото на учебната година, когато училището трябва да се обнови, да бъде приятно и като дойдат деца и родители на 15 септември да видят какво може да постигнем заедно всички. Една малка стъпка, която правим ще е една голяма за деца, родители, ученици“, посочи Елена Младенова, директор на 130 ОУ „Стефан Караджа“.

Снимка: bTV


Към акцията се присъедини и кметът на района, който приветства позитивната промяна.

„Много е важно за мен да покажем колко хубаво може да бъде кварталното училище и заради това бих казал, че участието на летище София и включването в инициативата на bTV е страхотен пример как можем да се погрижим за пространството в квартала, за едно хубаво квартално училище“, каза арх. Кристиян Христов, кмет на район „Подуяне“.

Снимка: bTV


Така, още преди голямото почистване, едно училище вече получи своя нов облик – по-чист, по-зелен и по-устойчив. „Да изчистим България заедно“ ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването и ще подкрепи каузата на Let’s do it world – глобално движение, което обединява милиони хора в името на по-чиста планета.

