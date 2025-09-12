На 20 септември предстои "Да изчистим България заедно". Хиляди чували и ръкавици днес пътуват към цялата страна.

Организаторите провериха материалите, с които всички желаещи ще могат да се включат в почистването. Талисман на инициативата отново е Зеленко.

Министерството на околната среда и водите, които са ключов и дългогодишен партньор на събитието, за поредна година подкрепят "Да изчистим България заедно".

За първи път осигуряват 40 000 чувала в три цвята - зелен, жълт и черен, за разделното събиране на отпадъците.

Фокусът на кампанията на bTV тази година е върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци.

„Разноцветните чували, освен че създава добро настроение, носят и важно послание към обществото. Да се приучват децата и да се изграждат трайно и навици у младежите за разделно събиране на битовия отпадък и изхвърлянето му в определените контейнери“, каза Магдалена Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС към МОСВ.

