В Южния парк в София доброволци чистят дъното на езерото, като междувременно беше открита официално и площадка с градски фитнес. Тя е част от акциите на едни от нашите партньори в кампанията.

"Ние с удоволствие се включваме тази година в кампанията, тoчно днес сме тук в един от най-хубавите паркове в столицата. Насочили сме се основно към водоизточниците в този парк. Някои от основните езера и реката, които искаме да почистим, за да може да подсигурим по-добра среда на обитателите на парка, на които да се радваме всички по време нашите разходки", коментира Ивелин Камбуров.

"Използваме този прекрасен ден да открием и тази спортна площадка, която да подарим на нашите съграждани. И заедно с Федерацията по таекуондо и част от младите таланти от националния отбор да направим една демонстрация, с която да вдъхновим повече хора, които освен да пазят средата чиста и да се грижат за нея и да имат по-активен начин на живот и да спортуват", отбеляза той.

На въпрос защо е важно и корпоративните партньори да участват в подобни акции, а не само институциите, Ивелин Камбуров отговори:

"Важно е, защото така ние даваме този пример, че когато сме обединени всички в цялото общество - даваме обратно към паркове, към обществени учреждения, които могат да се подновя. Tогава за всички животът става по-добър и по-приятен".

