Десетки доброволци и служители на партньорска компания на bTV за поредна година чистят в района на хижа “Яворов”, в полите на Пирин планина. Те се включват в кампанията “Да изчистим България” с послание насочено към опазване на планините и природата чисти и приветливи за всички онези, които обичат да прекарват свободното си време в планината. Това е част от фирмената политика на компанията, която провежда и свои инициативи за почистване през последните години

"Над 6000 доброволци сме събрали от цялата страна за последните три години, над 5 т. отпадък пък сме свалили от планините, като всяка година, ние се стремим да развиваме тази кампания. Тази година, към Пирин добавихме и почистване на Витоша. Планината е наш дом, природата е наш дом, на хиляди растителни и животински видове - тя е дом и за нашите деца, така, че наша лична отговорност е ние да оставим едно по-добро бъдеще", казва Борислава Балтаджиева и добави, че едни от най-трудно достъпните хижи Бъндерица и Синаница са почистени от индустриален и битов отпадък, който е бил събиран там с години

"Тези инициативи са важни, защото те ни обединяват първо като общество. Личният пример е в основата на създаването на една по-добра среда около нас. Планината е наш дом, както и на хиляди животински и растителни видове".

