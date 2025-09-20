Един грандиозен български световен рекорд на Гинес – за най-голямата кучешка торта в света.

Тортата е 2 на 2 метра, тежи над 300 килограма - за един ден може да нахрани 300 кучета средни по големи кучета или над 3700 чихуаха-та.

"Тортата е направена от вкусни и здравословни продукти. Блатовете са ниско въглехидратни - яйце, кисело мляко, соево брашно, които са здравословни, полезни и най-вече безопасни за нашите любимци. Глазурата е комбинация от различни млечни продукти", коментира д-р Костадин Шанков, ветеринар.

Изискванията на Гинес са страшно много от хигиенна гледна точка, продуктите трябва да бъдат абсолютно безопасни за приемане от животните.

"Тори рекорд беше голямо предизвикателство. От това как да премерим тортата - трябваше да направим специална маса за повода. Трябваше да предоставим логистичен план. Гинес имат нулев толеранс към разхищението на храна. Решихме тортата да я раздадем на местни приюти и да нахраним бездомните четириноги, които си нямат семейства", коментира Марио Иванов, един от организаторите

