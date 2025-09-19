Ивелин Михайлов: Както стана с Ахмед Доган - същата съдба отива и към Бойко Борисов

"Има вариант при нови избори 100% да се промени политическата обстановка. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Г-н Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже каква трябва да е опозицията, и Делян Пеевски да бъде изхвърлен."

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.

Михайлов отбеляза, че прогнозата му вчера се е изпълнила, че някой от ГЕРБ няма да гласува за вота на недоверие и именно Бойко Борисов е отказал да подкрепи правителството.

По думите му "ДПС-Ново начало" е приложило хватка върху ГЕРБ и „виждаме повтарящия се сценарий – както стана с Ахмед Доган, същата съдба отива и към Бойко Борисов“.

Според лидера на „Величие“ при нови избори има вариант политическата обстановка да се промени. „С Радев не сме говорили. 100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание и вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутати при едни избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случва в българската политика“, каза още Михайлов.