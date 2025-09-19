Мирчев: Очакваме отговор от всички министри в кабинета „голямо Д“ - колко пъти им се обажда Пеевски и какво иска

"Ще изпратим въпроси към всички министри в кабинета „голямо Д“ и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което им се обажда". Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и добави, че обществото трябва да е наясно.

По-рано днес Делян Пеевски заяви, че всеки ден разговаря с министрите и поставя темите, които му поставят хората в страната.

Мирчев постави въпроса по каква точно логика звъни Делян Пеевски на министрите и има изисквания към тях.

Във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски той посочи, че „тазсутрешната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин“. По думите му България има трима премиери - един номинален, един - на когото много му се иска, и един, който е истинският премиер.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов коментира, че вчера в пленарната зала е станало ясно, че от ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт и техните гласове нямат значение математически. Според него Пеевски не разрешава на партиите да си тръгнат и затова този кабинет стои.