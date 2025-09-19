"За г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, след като получи критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го нарече самонадеян.

„Аз имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша“, заяви Пеевски в отговор на въпроса самонадеян ли е и прекалил ли е вчера с изказването си, че е гарантът да има правителство.

Той изтъкна, че е постоянно при хората и се обърна към журналист с думите: „А вие бъдете в Белград“, визирайки местонахождението на Цветан Василев.

„Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че в момента "ДПС-Ново начало" е единствената партия, която е при хората“, каза Делян Пеевски, допълвайки, че очаква същото и от останалите политически сили.

Пеевски отново увери, че гарант за хората ще бъде той това правителство да работи.

„Как оцелява това правителство? Оцелява, благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия – никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има“, заяви той.

