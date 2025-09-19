dalivali.bg
„Триумф на отвратителното“: Как се стигна до размяната на реплики между Асен Василев и Делян Пеевски?

На Делян Пеевски ли е държавата - коментар на Антон Кутев, Валерия Велева и Петър Чолаков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:51 ч. 19.09.2025 г.

„Триумф на отвратителното“ – така Антон Кутев нарече размяната на реплики вчера между Делян Пеевски и Асен Василев пред парламента.

„Пеевски винаги е използвал отвратителност, с която подчинява средата ни – седнете ми в скута и подобни. Двамата с Василев ми приличаха, предимно Пеевски, на боксьорите преди мач. Това е абсолютно умишлено от пиарите и Пеевски. Иска да покаже, че той е човекът, който управлява“, каза в "Тази сутрин" бившият говорител на служебните кабинети на Гълъб Донев и Стефан Янев. 

Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно

„Имаме едно правителство, което беше заченато в грях и в момента е в състояние на абсолютно безсилие. Мога да го нарека „правителство с увреждания“ – то се нуждае от чужда помощ. Всеки ТЕЛК ще му даде 90% инвалидност веднага, защото без Делян Пеевски това правителство не може да съществува и той го знае. Това е форма на домашно насилие, качено в национален ефир“, смята Кутев.

„Държавата отдавна е с главно „Д“ – това е държавата на Делян Пеевски. Влакът се кара от него, а Росен Желязков е втори-трети вагон. Борисов стои до Пеевски и казва – „Много хубаво караш, бате“, коментира политологът доц. Петър Чолаков.

Асен Василев: Държавата не е с главно „Д“ като Делян, а с главно „Б“ като България

„България никога не е имала проблем със силните институции. Институциите са силни тогава когато трябва да защитават интересите на силните на деня. Това е големият проблем в тази държава“, на мнение е Чолаков.

„Това, което наблюдаваме напоследък, е опит за римейк на събитията, които се случиха през 2020 г. Опит за римейк на тези протести, които тогава бяха срещу статуквото и желанието тези протести отново да добият тази мащабност.

За съжаление обаче, ПП не успяват да излязат извън най-тясното си ядро в тези протести – нещо, което видяхме и вчера“, на мнение е журналистът Валерия Велева.

Асен Василев VS. Делян Пеевски: Протестна акция предизвика сблъсък и размяна на реплики (ОБЗОР)

„Политическото говорене в България е на изключително ниско ниво. Начинът на комуникация в парламента и извън него, тази агресия и омраза, която излъчват политиците, се мултиплицира в цялото ни общество“, каза Велева.

„Протестите са форма на демокрация и протести трябва да има. Това правителство трябва да бъде критикувано и всяко едно от неговите действия трябва да бъде гледано под лупа. Въпросът е, че в момента опозицията не прави това, което трябва да прави. Тя трябва да дава алтернатива. ПП не може да бъде алтернатива на това управление“, смята журналистът.

Какво още коментираха те - гледайте във видеото.

