В четвъртък сутринта „Продължаваме промяната“ организираха протестна акция пред Народното събрание в защита на варненския кмет Благомир Коцев и столичния зам.-кмет Никола Барбутов. Депутати блокираха входовете за автомобили към Народното събрание.

По думите им целта била да спрат лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски да дойдат на работа с колите си и „да се разходят пеша“.

„Най-скъпият автомобил в НСО се дава на Пеевски и той всяка сутрин влиза през този вход, защото го е страх да проходи дори пет метра по тротоара“, заяви Кирил Петков.

С наближаването на началото на пленарния ден, депутатите от ДПС-НН излязоха, за да посрещнат лидера си. Последва сблъсък между лидера на „Продължаваме промяната Асен Василев и Делян Пеевски и размяна на грозни реплики. Чуха се обиди като „крадец“ и „наркоман“.

След размяната на груби реплики, последваха и политическите послания.

„На тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днеска и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно „Д“, каза Пеевски.

„Аз мисля, че е добре за всички депутати всеки ден да минават през центъра на София пеша. Така че, ако искат да управляват – да могат всеки ден да погледнат гражданите в очите“, отговори Асен Василев.

Коментарът на лидера на Герб Бойко Борисов дойде от кулоарите: „Всеки ден идвам от Банкя – 40 километра до тук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще искат да се включва в обиколката на Витоша. Ако ми дадат една фланелка на Благо Коцев, ще я сложа, за да спрат да говорят глупости, че имам общо с Варна“.

Напрежението се пренесе и в сградата на парламента. Причината – смъртта на полицай, изпратен да охранява протеста.

Борисов изрази съболезнования към близките на починалия полицай. По-рано в пленарната зала от ДПС-Ново начало поискаха минута мълчание в починалия униформен. „Днес с безумните си действия убихте един доблестен полицай. Изказвам съболезнования на близките на загиналия колега Ивайло Попов“, каза Калин Стоянов от ДПС-НН.

От ПП-ДБ призоваха трагедията да не се политизира. Линейката е пристигнала навреме, увери здравният министър Силви Кирилов. Служителят на реда е приет в „Пирогов“ със сърдечен арест и в клинична смърт. Усилията на медиците да го върнат към живота остават безуспешни.

12 часа по-късно булевард „Княз Ал. Дондуков“ продължаваше да е блокиран и под сериозна полицейска охрана. Едва към 17:30 движението беше пуснато.

