„Тук заявих, че умолявам, че заставам на позиция, че КОНПИ са прекалили и затова казах, че затова заслужават да бъдат разформировани. Ако ми дадат една фланелка на "Благо Коцев", ще я сложа - да ме снимат с нея и да спрат да говорят, че имам нещо общо с Варна“.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Рано тази сутрин няколко автомобила блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Представителите на ПП-ДБ бяха облечени с тениски с надпис "Свобода за Благо Коцев!".

„Целта ни е да кажем, че през 2025 г. не може да имаме политически затворници в България. Не е нормално четирима души без осъдителна присъда да стоят вече втори месец в ареста с право по един час на ден на слънчева светлина и са хапани от дървеници сигурно по 20 пъти на вечер“, каза Кирил Петков, който също бе облечен с тениска с надпис „Свобода за Благо!“.

