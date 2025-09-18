На служебния вход се появи лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който размени остри реплики с Асен Василев.

„Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил икономиката! Няма нужда от охрана. Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно „Д“ и вие сте приключили!“, каза Пеевски.

„Радваме се, че най-после Пеевски се разходи по тротоарите на София, макар и с 5 човека охрана, които седяха около него и го пазеха. Видяхме, че е изцяло извън релси, защото хората това правителство не го понасят. Казват, че няма пари за лекари, няма пари за линейки, няма пари за българските граждани“, коментира Асен Василев.

