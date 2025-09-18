Полицай, охраняващ протеста, който се провежда в момента пред Народното събрание е починал. Това потвърдиха за bTV от МВР.
Все още не е ясна причината за инцидента. Откаран е с линейка от района на протеста и малко след това е починал в лечебно заведение.
Тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев.
Очаквайте подробности!
