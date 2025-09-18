„Дойдох на работа през покрива“, каза шеговито лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с блокадата на ПП-ДБ на парламента тази сутрин.

„Входове са блокирани. Това да не е нещо сложно – да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой“, коментира Борисов.

„Страшни смелчаци са! Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея. Всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша“, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Този език на омразата, тези епитети, тези изхвърляния – всяка партия да затваря нещо. Кой им даде разрешение да затварят „Дондуков“ заради пет коли. Цяла София да се тресе от задръствания“, каза Бойко Борисов.

„И вие ме питате жълти приказки – откъде дойде, пеша ли дойде. Ами няма да дойда пеша, болят ме колената, не мота да минавам 80 км на ден пеша, за да направя на някой от вас кеф“, заяви Борисов.

Той изказа съболезнования за починалия полицай тази сутрин в района на парламента.

По думите му от години се политизира всичко, свързано с МВР.

„Използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии“, коментира лидерът на ГЕРБ.

