Рано тази сутрин няколко автомобила блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев.

Това стана ясно от публикации в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова, както и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков.

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Кирил Петков.

Инициативата "Правосъдие за всеки" организира два протеста в един ден в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и на Никола Барбутов.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговият съветник - Петър Рафаилов, пък отново се изправят пред съда.

