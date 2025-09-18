Инициативата "Правосъдие за всеки" организира два протеста в един ден в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и на Никола Барбутов.

Първият протест е от 9:30 ч. пред Съдебната палата в София и се очакваше да е веднага след произнасянето на съда.

Отвод на трима апелативни съдии обаче отложи мярката на Благомир Коцев, която бе насрочена за днес, а следващият протест е от 18:30 ч. на същото място.

От "Правосъдие за всеки" подчертават, че срещу градоначалника на морската столица липсват преки доказателства, като обвиненията се основават единствено на сигнал и показания, които вече са били отречени като дадени под натиск.

