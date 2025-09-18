Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговият съветник - Петър Рафаилов, отново се изправят пред съда.
Двамата продължават да са с постоянна мярка "задържане под стража" след заседанието на Софийския градски съд в петък. Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи.
Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.
Зам.-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях. Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на "Люлин" и на "Младост".
