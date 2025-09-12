Зам.-кметът на София Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов остават в ареста

Съдебно заседание и за мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група

Преди минути съдът реши да ги остави в ареста.

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати четирите обвинения.

От своя страна прокуратурата отхвърли твърденията на защитата и поиска двамата обвиняеми да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са обвиняеми по разследване за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община

