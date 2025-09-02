Прокуратурата повдигна две нови обвинения на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Освен за участие в организирана престъпна група и за предлагане на подкуп, той е обвинен и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на "Младост" и "Люлин" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия. Това каза пред БНР адвокатът на Барбутов Ина Лулчева.

Тя предположи, че този ход на прокуратурата е свързана с молбата на Барбутов да бъде пуснат от ареста. Молбата е от 25 август, но все още не е внесена в Софийския градски съд.

Според Лулчева, която е адвокат и на обвинения за корупционни престъпления кмет на Варна Благомир Коцев, по същия начин държавното обвинение бави молбата му за по-лека мярка за неотклонение. Тя е депозирана в Софийската градска прокуратура миналия петък и все още не е внесена в съда.

Това е превишаване на власт, заяви адвокатът.

