Благомир Коцев остава в ареста реши СГС

Според съда няма опасност Коцев да се укрие, но има опасност да извърши ново престъпление

Снимка: БГНЕС

Гергана Венкова Гергана Венкова

Публикувано в  16:35 ч. 12.09.2025 г.

Благомир Коцев  остава в ареста, реши Софийският градски съд (СГС).

„Има свидетелски показания, които установяват съпричастност на Коцев към извършване на престъпление“, посочи съдия Ани Захариева.

„Показанията на бившия заместник кмет Деян Иванов, който се отказа от тях преди два месеца, все така се явяват доказателство, независимо има отказ от тях“, посочи Захариева. 

Казусът с кмета на Варна: Бившият заместник на Коцев отново разказва, че е заплашван

Съдът обясни, че дори и да бъдат изключени, останалите доказателства са достатъчни, за да обосноват съпричастност към престъплението.

Според съда няма опасност Коцев да се укрие, но има опасност да извърши ново престъпление, „заради битието му на кмет“, тъй като той все още е такъв.

