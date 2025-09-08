Казусът с кмета на Варна: Бившият заместник на Коцев отново разказва, че е заплашван

Бившият заместник-кметът на Варна Диян Иванов разкри, че са отправяни заплахи за живота му веднага след като се отказа от показанията си срещу кмета Благомир Коцев с обяснението, че ги е дал под натиск от Комисията за противодействие на корупцията.

Два месеца след акцията, която остави Коцев в ареста за постоянно, заместникът му отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обяснява, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.

Бившият заместник-кмет обяснява, че оповестява тази информация едва сега, защото предстои Софийският градски съд да се произнесе по исканията за освобождаване и на варненския кмет, и на заместник-кмета по финансите на София Никола Барбутов.

bTV се свърза с Иванов, който обясни, че всичко, което има да каже, го е казал в социалните мрежи.