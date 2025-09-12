Благомир Коцев: Благодаря на всички за подкрепата

Софийският градски съд решава да освободи ли от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Пред Съдебната палата в София има и протест в защита на Коцев.

Снимка: БГНЕС

"Благодаря на всички за подкрепата", каза Коцев на влизане в съдебната зала в Съдебната палата, изразявайки надежда, че мярката му ще бъде променена.

Благомир Коцев бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление. За да го подкрепят в залата дойдоха Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова, Стою Стоев и др.

Снимка: БГНЕС

На 18 юли Софийският апелативен съд остави в ареста Благомир Коцев. Магистратите решиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

Снимка: БГНЕС

На свобода срещу подписка излиза само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase