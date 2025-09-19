„Какво да критикувам - тя държавата се пише с главно „Д“. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато с това самочувствие започваш да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов. Преди 2004-2005 г. моето самочувствие беше на самодостатъчност".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Вчера лидерът на „ДПС-Ново начало“ излезе на тротоара пред Народното събрание и отправи остри думи към представители на ПП-ДБ, които бяха блокирали входа за служебния паркинг. Тогава Делян Пеевски се зарече, че ще прави държава с главно „Д“.

На въпрос дали правителството е негово или на Пеевски, Борисов заяви, че то е на България – „много трудно сглобено след 8 избора“.

„То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, то не е на БСП“, посочи той.

„Имате основание, защото никой от нас няма право да говори „Аз“. „Аз съм гарант“, „От мен зависи“. Всеки от нас може да го каже. Това е критика към Делян Пеевски – да“, коментира Борисов.

„Сега е много сложно. Всички искат да разрушат нещо и никой не дава план. ПП-ДБ няма план“, заяви още Борисов.

За това, че лидерът на ГЕРБ не отиде на вота недоверие, той коментира, че го е заявил по-рано, както и че е „много уважително“.

По думите му без ГЕРБ сега не може да има правителство.

"Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите", попита той.

Какво още коментира Бойко Борисов - чуйте във видеото.

