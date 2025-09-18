dalivali.bg
Любомир Стефанов: Партиите се държат като махленски пияници късно вечер

Според Калоян Методиев политическият елит окончателно е разделен от обществото

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:31 ч. 18.09.2025 г.

След отхвърления вот на недоверие срещу правителството, политическата сцена у нас се разделя между две основни оценки – ден на надежда и ден на разочарование.

„Днес е добър ден за обществото, защото се отдалечихме още повече от този политически елит, който живее в паралелна реалност“, коментира политологът Калoян Методиев. По думите му, институциите са изолирани от реалните проблеми на хората – като растящи цени, безводие и липса на решения за битовите трудности.

Политологът Любомир Стефанов обаче вижда ситуацията различно:

„Това е лош ден за българската демокрация. Партиите са ударили дъното и не успяват да отговорят на очакванията на гражданите“, заяви той.

Асен Василев VS. Делян Пеевски: Протестна акция предизвика сблъсък и размяна на реплики (ОБЗОР)

Според него дебатите в парламента са се превърнали в махленски разправии, вместо в политически разговор.

„Партиите се държат като махленски пияници късно вечер. Партиите не успяват да са на нивото на гражданите, тези неща са се натрупали. Те се занимават един с друг и се наричат с думи,  които ние ги знаем, но не ги използваме.  По този начин, както те го правят пред камерите, остава много лошо впечатление.  Аз подозирам, че нарочно го направиха. И Пеевски, и Асен Василев, и Кирил Петков. Целта им тепърва ще я разберем“, каза Стефанов.

На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента

И двамата политолози коментираха злоупотребата с охрана от НСО, служебни автомобили и високите заплати.

„У нас привилегиите излязоха от контрол в момента и злоупотребата с коли също, всяка въшка в държавната администрация я вози кола на  НСО, министерства и кой ли не, по привилегии. Вчера парламента бе одобрена поръчка за 70 нови автомобила на трима депутати, нова лимузина и то 4 по 4 с огромни двигатели. На това нещо трябва да се сложи край.  И по отношение на президентство, и по отношение на правителство, по отношение на министерства, на парламент, на всички.  На държавата се гледа като на дойна крава“, заяви Методиев.  

И двамата експерти се обединиха около мнението, че държавата е превърната в крепост, където институциите живеят в свой свят, далеч от реалните проблеми на гражданите.

Вижте още във видеото.

