Парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО. В тях е заложено да отпадне функцията на НСО да осигурява транспорт на администрацията на президента.

Предложението е на бившия вътрешен министър Калин Стоянов, който е депутат от "ДПС - Ново начало". То бе прието със 166 гласа "за", 64 "против и само 1 "въздържал се".

Според Калин Стоянов това е "ненужна привилегия", която нямат нито администрацията на Народното събрание, нито тази на Министерския съвет.

На 11 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промените в Закона за НСО.

Очаква се проментите да бъдат гласувани на второ четене следващата седмица.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK