Над 260 конски сили: Народното събрание получава нови 70 мощни автомобила (СНИМКИ)
Договорът за лизинг е на стойност 4,5 млн. лева без ДДС
България

Над 260 конски сили: Народното събрание получава нови 70 мощни автомобила (СНИМКИ)

Договорът за лизинг е на стойност 4,5 млн. лева без ДДС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:00 ч. 16.09.2025 г.

Народното събрание ще получи 70 нови служебни автомобила. Договорът за лизинг е на стойност 4,5 млн. лева без ДДС и е с продължителност 48 месеца.

Депутатите ще се возят в 57 бензинови и 13 електрически коли. Те се съхраняват в София и предстои да бъдат предадени на Народното събрание.

Снимка: bTV

Заложеният пробег с напълно заредена батерия на електрическите автомобили е 589 км. Те са с мощност 210 kW или 285 конски сили.

Бензиновите коли са със задвижване 4х4 и с мощност 265 конски сили.

Снимка: bTV

Минималните изисквания за мощност на автомобилите беше 120 kW (160 конски сили). На молба за разяснение защо е необходима високата мощност на автомобилите, администрацията на Народното събрание уточнява, че автомобилите за депутати са включени към групата на превозните средства със специален режим на движение. Това им позволява да се движат със скорост над ограничението от 140 км/ч по магистралите.

Средна скорост и на АМ

„Минималните изисквания са продиктувани от специфичните функции, които изпълнява автомобилният парк на Народното събрание – продължителни командировки в страната и чужбина, представителни функции, свързани с организирани във връзка с дейността на институцията международни прояви“, пишат в разясненията от администрацията на Народното събрание.

Месеци в очакване на ремонт: След като покривът на гимназията по приложни изкуства изгоря

