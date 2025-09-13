На 15 септември врати отварят над 2300 училища у нас. Повече от половината учебни заведения ще започнат годината след ремонт. През лятото са направени около 1500. В 250 училища обаче строителните дейности няма да приключат преди първия звънец.

Снимка: bTV

22-ва са цялостните ремонти и затова тези училища ще започнат учебната година в други сгради.

Учениците от Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна, която пострада при голям пожар през април, ще учат по няколко класа в един кабинет, а някои от предметите ще са в друго училище. Причината е, че все още няма решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, която трябва да отпусне пари за възстановяване на покрива и кабинетите в сградата.

Пет месеца след като покривът и кабинетите на последния етаж изгоряха при големия пожар, ремонтът на сградата все още не е започнал.

„Много големи проблеми има, които стигат и по-надолу от третия етаж. Това е притеснението на всички нас – да запазим този културен институт. Аз съм в недоумение вече половин година нашите усилия да не са забелязани, нашият призив да се забързат процедурите също“, каза Деян Боев, преподавател в НГПИ „Тревненска школа“.

Снимка: bTV

С помощта на дарители гимназията изгражда временен покрив. Той обаче също тече при по-силни дъждове

„Дори временният покрив протече пак от тези дъждове и сега есента ще започнат още дъждове. Те имат мушами там и отгоре върху мушамите има найлон – това е временният покрив. Пропускаше, но откакто сложиха найлона - не е валяло и не мога да кажа. Надявам се да не пропуска. Аз очаквам комисията да се събере и да вземе решение, за да може да тръгнат в нашето министерство и процедурите“, каза Орфей Миндов, директор на НГПИ „Тревненска школа“.

bTV потърси за коментар Министерството на културата, откъдето до момента няма отговор кога ще бъдат отпуснати средства и какви мерки са предприети за нормалното започване на учебната година. А в гимназията се надяват средствата да бъдат отпуснати по-скоро, защото в настъпващата есен дъждовете има риск на повредят и оцелелите класни стаи.

