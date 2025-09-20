Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е „уволнил“ федерален прокурор, за когото се твърди, че е бил подложен на натиск заради разследвания срещу двама от политическите врагове на републиканския лидер.

Ерик Зибърт, американски прокурор за Източния окръг на Вирджиния, е уведомил служителите си за оставката си чрез имейл в петък, съобщиха „Ню Йорк таймс“ и други американски медии.

Зибърт е бил подложен на натиск да преследва двама от политическите противници на Тръмп, бившия директор на ФБР Джеймс Коми, когото Тръмп уволни през 2017 г., и главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, съобщи „Таймс“. Някои служители в администрацията са настоявали Зибърт да запази поста си.

„Днес оттеглих номинацията на Ерик Зибърт за американски прокурор за Източния окръг на Вирджиния, когато бях информиран, че е получил НЕОБИЧАЙНО СИЛНА подкрепа от двамата абсолютно ужасни, мръсни сенатори демократи от Великия щат Вирджиния“, написа Тръмп на своята платформа Truth Social. „Той не напусна, аз го уволних!“, добави президентът. Часове по-рано в Овалния кабинет Тръмп заяви пред репортери: „Искам той да напусне“.

Федералният прокурор наскоро беше заявил на ръководството на Министерството на правосъдието, че отказва да преследва Коми заради твърдения, че е лъгал Конгреса, и също че няма достатъчно доказателства, за да се повдигне обвинение срещу Джеймс в ипотечна измама, съобщиха за „Вашингтон пост“ служители, запознати с въпроса. Бившият шеф на ФБР Коми беше уволнен, докато ръководеше разследване дали членове на кампанията на Тръмп са се сговорили с Москва, за да повлияят на президентските избори през 2016 г., и беше гласовит критик на републиканския президент.

Джеймс, като щатска прокурорка на Ню Йорк, заведе дело срещу Тръмп за 464 милиона долара, твърдейки, че той и компанията му са увеличили незаконно богатството му и са манипулирали стойността на имотите, за да получат благоприятни банкови заеми или застрахователни условия. Тя, както и няколко други демократични служители, е обвинена от близък съюзник на Тръмп, директорът на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пълт, във фалшифициране на документи по заявления за ипотека. На въпрос за делото срещу Джеймс в петък, Тръмп каза: „Струва ми се, че тя наистина е виновна за нещо, но наистина не знам“.

Зибърт е завършил Военния институт на Вирджиния и е бивш полицай от Вашингтон. Той ръководеше екип от приблизително 300 прокурори в юрисдикция, която често разглежда големи дела, свързани с националната сигурност, пише АФП, цитирана от предаде БГНЕС.

Доналд Тръмп намекна, че може да се стигне до спиране на работата на федералното правителство (т.нар. шатдаун), ако републиканците и демократите в Конгреса на САЩ не успеят до 1 октомври да одобрят законопроект за продължаване на финансирането на правителството.

„Ще продължим да преговаряме с демократите, но мисля, че страната може да бъде затворена за известно време“, каза Тръмп в петък по време на среща с репортери в Белия дом. „Ще се погрижим за военните, ще се погрижим за социалните помощи“, продължи той, добавяйки, че в случай на спиране на работата на правителството „много от нещата, за които демократите се борят, няма да могат да бъдат платени“. „Ще видим как ще се развият нещата и какво ще направим“, каза Тръмп, обяснявайки, че за да продължи финансирането на правителството, законопроектът, одобрен преди това в Камарата на представителите на САЩ, трябва да бъде подкрепен и от Сената.

„Имаме 53 сенатори (републиканците) и ни трябват 60 гласа. Това означава, че демократите в Сената трябва да гласуват (в подкрепа на законопроекта на републиканците). И не мисля, че те ще гласуват по този начин“, предрече президентът.

