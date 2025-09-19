Американският президент Доналд Тръмп с ново провокативно изказване към медиите. Според него телевизионни канали, които го критикуват, трябва да бъдат лишени от лиценз.

Думите му идват, след като Ей Би Си свали от ефир известния телевизионен водещ Джими Кимъл. Причината - негов коментар за убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Кимъл заяви, че много представители на движението МАГА (Make America Great Again) работят много усилено, за да извлекат полза от убийството на Чарли Кърк.

Решението получи одобрението на Тръмп, но предизвика вълна от подкрепа за Кимъл и провокира широк обществен дебат за свободата на словото в Съединените щати.

Джими Кимъл „не е талантлив“ и е имал „много нисък рейтинг“

Доналд Тръмп заяви, че късното шоу на Джими Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият „не е талантлив“ и е имал „много слаб рейтинг“, предадоха ДПА и Ей Пи мидия.

„Джими Кимъл беше уволнен най-вече защото имаше нисък рейтинг. Освен това той каза нещо ужасно относно един велик джентълмен, известен с името Чарли Кърк", каза Тръмп.

„Джими Кимъл не е талантлив човек. Той има много нисък рейтинг и отдавна трябваше да го уволнят. Така че, ако искате може да наречете това свобода на словото или не. Той беше уволнен поради липса на талант", заяви още американският президент.

Предаването „Джими Кимъл на живо“ е спряно за неопределено време

Говорител на притежаваната от "Дисни" телевизионна мрежа заяви за Би Би Си, че предаването "Джими Кимъл на живо" е спряно за неопределено време.

По-рано американският президент приветства решението на Ей Би Си да свали Кимъл от ефир.

"Поздравления за Ей Би Си, че най-накрая имаше куража да направи това, което трябваше да се направи", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Кимъл има НУЛЕВ талант и по-нисък рейтинг от (Стивън) Колбер, ако това изобщо е възможно", добави президентът.

Подкрепа за свободата на словото

Много популярни личности, сред които Бен Стилър и Джейми Лий Къртис, изразиха в социалните мрежи загриженост и подкрепа за свободата на словото.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм определи спирането на предавания и уволняването на телевизионни водещи като "координирани" и "опасни" ходове, пише БТА.

Актьорската гилдия в САЩ и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (Sag-Aftra) публикуваха изявление, в което се казва: "Решението да се спре излъчването на "Джими Кимъл на живо" е вид потискане и отмъщение, което застрашава свободите на всички".

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди, че при управлението на Тръмп се наблюдава "кенсъл култура" (cancel culture - феномен, при който хора критикуват даден човек за негови думи или действия, смятани за неприемливи, и призовават за изключване, бойкот или уволнение на въпросния човек - бел. ред.).

"След години на оплаквания от кенсъл културата, настоящото правителство я издигна до ново и опасно равнище", написа Обама в социалната мрежа "Екс".

