„Светът днес е без правила по отношение на политиците и журналистите и това не тръгва от Тръмп", посочи в предаването "Тази сутрин" журналистът Константин Вълков.

"Либералният диктат доста се постара да отключи възможността за насилие. Какво ли не беше забранявано – „Десетте малки негърчета“, „Питър Пан“, „Лешникотрошачката“.

„Мисля, че Джими Кимъл ще бъде върнат в някакъв момент“, заяви Елена Поптодорова, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб. По думите й в Америка много лесно може да бъде уволнен човек и никой не е невинен в тази история.

„Българските политици взимат този пример, защото имат разрешение за това“, посочи Вълков.

„Тук нямаме такъв мощен регулатор като в САЩ. Не можем да слагаме знак за равенство“, каза Поптодорова.

