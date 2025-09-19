 „Светът днес е без правила по отношение на политиците и журналистите и това не тръгва от Тръмп", посочи в предаването "Тази сутрин" журналистът Константин Вълков.

"Либералният диктат доста се постара да отключи възможността за насилие. Какво ли не беше забранявано – „Десетте малки негърчета“, „Питър Пан“, „Лешникотрошачката“.

„Мисля, че Джими Кимъл ще бъде върнат в някакъв момент“, заяви Елена Поптодорова, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб. По думите й в Америка много лесно може да бъде уволнен човек и никой не е невинен в тази история. 

Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментари за смъртта на Чарли Кърк

„Българските политици взимат този пример, защото имат разрешение за това“, посочи Вълков.

„Тук нямаме такъв мощен регулатор като в САЩ. Не можем да слагаме знак за равенство“, каза Поптодорова.

