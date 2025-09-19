dalivali.bg
София
сега Слънчево 15°
11 Слънчево 18°
12 Слънчево 20°
13 Слънчево 21°
14 Слънчево 22°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Делян Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Делян Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Задържаха в дома им баща, майка и двамата им синове с метамфетамин в Бургас

Задържаха в дома им баща, майка и двамата им синове с метамфетамин в Бургас

"Давайте всичко": Младежи нападнали с лютив спрей и ограбили ученици в София

Борисов за Пеевски: Никой няма право да говори „Аз съм гарант“, „От мен зависи“. Това е ранният Борисов

Стъпка по стъпка: как да научим котето да използва котешка тоалетна

Вдовицата на Чарли Кърк ще оглави създадената от него младежка организация

Мащабна евакуация в Берлин заради невзривена бомба от Втората световна война

Отново ще има мигаща зелена светлина на светофарите в София

"В един момент спрях да чакам": От Стара Загора до САЩ - Джордан е осиновена, когато е на 16 г.

Доналд Тръмп: Телевизионни канали, които ме критикуват, трябва да бъдат лишени от лиценз
Предавания Тази сутрин

Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти

Експозицията е по случай пет века от построяването на сградата

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  09:37 ч. 19.09.2025 г.

Един от символите на Ямбол – ямболският Безистен става на пет века и отбелязва това с уникална експозиция. В нея са изложени екипи и реликви от известни български спортисти, както и от Майкъл Джордан, Джанлуиджи Буфон и Деян Савичевич.

Снимка: bTV

В изложбата са включени над 400 артикула. Сред тях са футболни сетове на емблематични спортисти.

Снимка: bTV

„Джанлуиджи Буфон – много познат на българите с рекорден брой мачове за националния отбор на Италия. Истински легенди. Един от спортните екипи на Майкъл Джордан. Той е човекът, който първи слага широките шорти в баскетбола и е първият милиардер в спорта“, разказа Енчо Керязов, зам.-кмет на община Ямбол.

Снимка: bTV

Най-новото попълнение в експозицията е специална тениска, подписана от младите звезди на българския тенис - Иван Иванов и Александър Василев.

„Няма как да е по друг начин – Христо Стоичков, Бербатов, Григор Димитров. Топката на Гришо с автограф. Вчера зам-министър Младенов донесе една специална тениска, подписана от новите надежди на българския тенис – Иван Иванов и Александър Василев, и естествен от целия национален отбор по тенис на корт“, каза Енчо Керязов.

Снимка: bTV

Изложбата ще остане в ямболския Безистен три месеца и очаква своите посетители.

„Наистина това е уникална изложба в уникално място за България. Това е петвековна сграда, която утре чества юбилей от реновирането на Безистена. Изключително интересна, връщаш се към миналото в спорта, виждаш как спортните екипировки са се развили през годините“, каза зам.-кметът на града.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС

Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС
Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)

Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)
На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента

На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента
Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша
Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков

Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков
Тази сутрин
Снимка: Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Снимка: Отново ще има мигаща зелена светлина на светофарите в София
Отново ще има мигаща зелена светлина на светофарите в София
Снимка: "В един момент спрях да чакам": От Стара Загора до САЩ - Джордан е осиновена, когато е на 16 г.
"В един момент спрях да чакам": От Стара Загора до САЩ - Джордан е осиновена, когато е на 16 г.
Лице в лице
Снимка: Казусът с кмета на Варна
Казусът с кмета на Варна
Снимка: Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Снимка: Службите за сигурност - преформатиране
Службите за сигурност - преформатиране
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев