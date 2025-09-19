Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти

Един от символите на Ямбол – ямболският Безистен става на пет века и отбелязва това с уникална експозиция. В нея са изложени екипи и реликви от известни български спортисти, както и от Майкъл Джордан, Джанлуиджи Буфон и Деян Савичевич.

Снимка: bTV

В изложбата са включени над 400 артикула. Сред тях са футболни сетове на емблематични спортисти.

Снимка: bTV

„Джанлуиджи Буфон – много познат на българите с рекорден брой мачове за националния отбор на Италия. Истински легенди. Един от спортните екипи на Майкъл Джордан. Той е човекът, който първи слага широките шорти в баскетбола и е първият милиардер в спорта“, разказа Енчо Керязов, зам.-кмет на община Ямбол.

Снимка: bTV

Най-новото попълнение в експозицията е специална тениска, подписана от младите звезди на българския тенис - Иван Иванов и Александър Василев.

„Няма как да е по друг начин – Христо Стоичков, Бербатов, Григор Димитров. Топката на Гришо с автограф. Вчера зам-министър Младенов донесе една специална тениска, подписана от новите надежди на българския тенис – Иван Иванов и Александър Василев, и естествен от целия национален отбор по тенис на корт“, каза Енчо Керязов.

Снимка: bTV

Изложбата ще остане в ямболския Безистен три месеца и очаква своите посетители.

„Наистина това е уникална изложба в уникално място за България. Това е петвековна сграда, която утре чества юбилей от реновирането на Безистена. Изключително интересна, връщаш се към миналото в спорта, виждаш как спортните екипировки са се развили през годините“, каза зам.-кметът на града.

Снимка: bTV