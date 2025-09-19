Директорът на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров е изписан днес сутринта от УМБАЛ "Канев"-Русе.

"Ст.комисар Кожухаров е изписан в стабилно състояние, за домашно възстановяване и амбулаторно проследяване", потвърдиха от болницата.

От пресцентъра на МВР заявиха, че не могат да коментират лична информация, но могат да посочват, че той все още е в болничен.

Директорът на полицията в Русе прекара 15 дни в лечебното заведение, след като му бе направена животоспасяваща и органосъхраняваща операция след инцидента на 4 септември малко след полунощ. Тогава той пострада при опита си да разтърве съседа си Георги Димитров и четиримата младежи, които са се сбили след направена забележка от Димитров за опасно шофиране.

Случаят се разследва под надзора на Окръжна прокуратура-Русе, като четиримата младежи са с повдигнати обвинения. Трима от тях са под домашен арест, а 15-годишният е под надзора на Детска педагогическа стая.

