В хода на кампанията "Да изчистим България" се провежда и инициативата на Столичната община "София без фасове". На всеки доброволец са осигурени пликове, ръкавици, табакери и подаръци за децата.

"Това, за което призовавам всички граждани и не само тези, които пушат, а всеки, който носи дори малък незначителен отпадък в себе си - използвайте контейнери, използвайте и уличните кошчета. Към тези, които пушат - използвайте мобилни пепелници, джобни табакери, в които да изгасите фасовете си", коментира Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Призивът е изгасените фасове да бъдат изхвърляни в най-близкото улично кошче, а не в тревата или между паветата.

