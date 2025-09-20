За поредна година благоевградското село Падеш е част от кампанията „Да изчистим България заедно“. Хора от всички възрасти заедно възстановяват ключово за селото място – зелената площ от 1 300 квадрата, позната на всички като "Градинката".

Почистват и събират и текстилни отпадъци, които всеки има в дома си, за да бъдат предадени за рециклиране.

"Днес ще засадим и залесим едно пространство, което е от огромно значение за нашето село", казва Александър Стаменов.

"В днешния ден, ако имате възможност, засадете едно дърво, защото човек, за да стабилизира своята увереност и своята устойчивост, е важно да посади дърво. Както се казва, корените са много важни", казва Денис Никифоров.

