Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща в столицата. Това става възможно след промяна в наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари.

Функцията беше спряна от 2021 г.

„Тя не беше нормативно регламентирана и се получиха много сигнали срещу тази функция и бяхме принудени да я премахнем. Радвам се, че МРРБ промени наредбата и тази функционалност вече е регламентирана“, обясни Димитър Петров, директор на дирекция „Управление и анализ на трафика“ към Столичната община.

„В цяла София, където има техническа възможност, на над 300 кръстовища в рамките на 1 месец ще се въведе мигащата зелена светлина“, посочи още той.

По думите му през годините Столична община подава данни от камера, която засича преминаването на червена светлина.

„Данните показват, че използването на тази функция може да намали преминаването на червено между 8 и 10 пъти. При преминаване на червен сигнал се получават най-тежките странични удари, при които има много тежки последствия“, каза Димитър Петров.

Целия разговор гледайте във видеото.

