Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща. Това става възможно след промяна в наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари.
Тя е в сила от 14 май 2025 година.
Мигащата зелена светлина беше въведена в София през 2016 година. След това бързо беше имплементирано и в други големи градове. През 2021 година Столична община реши да премахне мигащите зелени светлини.
С новата наредба мигащата светлина се завръща в столица.
„Мигаща светлина със зелен цвят - предупреждава за наближаване края на разрешителния сигнал“, пише в наредбата.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK