Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща

През 2021 година Столична община реши да премахне мигащите зелени светлини

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:17 ч. 18.09.2025 г.

Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща. Това става възможно след промяна в наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари.

Тя е в сила от 14 май 2025 година.

Мигащата зелена светлина беше въведена в София през 2016 година. След това бързо беше имплементирано и в други големи градове. През 2021 година Столична община реши да премахне мигащите зелени светлини.

С новата наредба мигащата светлина се завръща в столица.

„Мигаща светлина със зелен цвят - предупреждава за наближаване края на разрешителния сигнал“, пише в наредбата.

Средна скорост и на АМ

