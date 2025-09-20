Американските сили са унищожили в международни води наркотрафикантски плавателен съд с екипаж от трима души. Това пише в президентската социална мрежа Truth Social, цитирана в медиите.

По заповед на държавния глава Пентагонът е нанесъл удар по „плавателен съд, свързан с определена терористична организация, използвана за трафик на наркотици в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ (включваща Централна и Южна Америка и Карибския регион).

"Разузнаването е потвърдило, че плавателният съд е превозвал незаконно наркотици и е следвал известен маршрут за трафик на наркотици, за да отрови американци“, пише в мрежата. Публикуван е и видеозапис от унищожаването на плавателния съд. При удара не е пострадал нито един американски военен персонал, предаде БГНЕС.

На 15 септември президентът обяви елиминирането на трима членове на наркокартел, за които се твърди, че са от Венецуела. На 2 септември той съобщи, че са били убити 11 членове на венецуелски наркокартел при операция в международни води. Тръмп смята, че Венецуела не предприема достатъчно мерки за борба с трафика на наркотици. Американските власти вече определиха няколко наркокартела като терористични организации.

Венецуелският президент Николас Мадуро обвинява Вашингтон, че планира нахлуване във Венецуела с измисления довод за наркотрафик, за да го свали от власт. Той опонира, че през страната му преминават само 5% от наркотрафика на Латинска Америка към САЩ. В петък бе съобщено, че венецуелската армия ще проведе този уикенд обучение за боравене с оръжие на жители в гранични райони като част от отговора на президента Николас Мадуро срещу струпването на американски военни сили в Карибите близо до страната му.

