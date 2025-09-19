„Министерство на земеделието и храните отново несъгласувано публикува текстове, които нито са предварително съгласувани, нито е ясно каква е политиката, ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще се облагодетелства", каза министър-председателят Росен Желязков във връзка с публикуваните за обществено обсъждане нови правила за производството на домашна ракия и вино.

„Категорично това няма да стане. Това е посегателство върху изконен бит на българина и няма да се случи“, заяви премиерът пред журналисти и добави, че още вчера е разпоредил министър на Георги Тахов законопроектът да бъде свален от обществено обсъждане.

Междувременно Министерството на земеделието и храните информира, че публикуваният на 15 септември Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации.

Получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете, посочват от министерството.

Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. От земеделското министерство обаче уточняват, че те отговарят само за домашното вино, а ракията е в компетенциите на икономическото министерство.

