„На българина това му е житието и битието“: Как се приемат новите правила за домашната ракия?

Местните в Северозапада изчисляват, че ограничението до 30 литра е недостатъчно

Мария Аладжова Мария Аладжова

Публикувано в  19:13 ч. 18.09.2025 г.

Нови правила за ракията и виното. Държавата предлага производството на количествата за лична консумация да се свият до 30 литра за ракията и до 500 литра за виното. Промените са заложени в законопроект, публикуван за обществено обсъждане.

В монтанското село Боровци откриват сезона на пивките напитки. От сутринта в местната ракиджийница кипи труд. Местните изчисляват, че ограничението до 30 литра е недостатъчно.

Снимка: bTV



„Ако сметнем 365 дни в годината – едно голямо семейство всяка вечер да пие по 50 грама, не повече, 4 души по 50 грама са 200 грама. За една година са 100 кг. Как с 30 кила ракия може да изкара едно петчленно семейство цяла година – няма как да стане това нещо“, казва Румен.

Предвиждат се и други промени. Според законопроекта, за да се свари ракия за домашна консумация, няма да може да се купува грозде от търговец, а ще трябва да се използва единствено собствена реколта.

Снимка: bTV

По данни на Агенция „Митници“ в страната са регистрирани 1458 малки обекти за дестилиране.

„На нас ни е леко неясно какво точно ще се случва и как хората, които идват да изваряват тук, ще доказват с документ, че наистина суровината, тоест плодовете, които са заложили за ферментация, са реално техни“, казва Ивана Стоицева-Божилова, представител на фирмата, която управлява обекта за дестилиране.

Снимка: bTV

Условието за собствено лице ще се прилага и към производителите на домашното вино. Те обаче ще трябва да регистрират и площите си в лозарския регистър.

„На българина това му е житието и битието, както и консервите за зимата. За мен е необмислено това, което се предлага“, смята Иван Арнаутски.

Сред целите на новите текстове в закона е повишаването на контрола върху производството и търговията с алкохол у нас.

Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС
Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)
На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента
Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша
