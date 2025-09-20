Жителите на село Градево - едно от най-дългите села в България, наричано „Малкият Лондон“ се включват в кампанията „Да изчистим България заедно“.

Хората споделиха, че винаги поддържат селото чисто и искат всички да се гордеят с него.

Местните хора разказаха, че чистотата винаги е била част от техния бит и се стараят да поддържат селото приветливо. „Искаме всички да се гордеят с нашето Градево – и ние, и гостите ни“, споделиха участници в инициативата.

Доброволците изчистиха улици, паркови пространства и крайпътни зони, а усилията им показват, че когато една общност действа заедно, резултатът е видим още същия ден.

Село Градево, наричано „Малкият Лондон", се включва в кампанията „Да изчистим България заедно"

4 снимки Снимка: Мариета Димитрова

Доброволци чистиха и около Градево.

