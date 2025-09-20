80 учители, деца и родители почистват района на детска градина "Полет", Крайдунавския парк и брега на река Дунав.

Снимка: bTV

"Включихме се в кампанията на bTV, защото според нас е важно децата да се възпитават и да бъдат отговорни към околната среда. Затова, като личен пример, днес сме излезли, за да им покажем какво правим, а не само да го казваме", Виодана Ахмед, директор на детска градина "Полет" в Тутракан.

"Почистихме района на детската градина, сега сме в крайдунавския парк. Децата бяха много ентусиазирани, доволни и щастливи", каза още директорката.

Снимка: bTV

"Трябва всеки ден да се почиства България, защото тя е много важна за нас и ние трябва да я почистваме често", каза малката Ния, дошла със семейството си, за да помогне в почистването.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Снимка: bTV

