Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни самолети е поредна безразсъдна провокация от страна на Русия срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това става ясно от пост на Министерството на външните работи в социалната мрежа Х.

"Този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен. Международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Ние твърдо стоим до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност", се казва още в съобщението на Външно министерство.

Припомняме, че в петък два руски изтребителя нарушиха безопасната зона около сондажната платформа Petrobaltic в Балтийско море. А по-рано през деня три руски военни самолета навлязоха във въздушното пространство на Естония за 12 минути, което властите определиха като „безпрецедентно дръзко нарушение“, на фона на нарастващото напрежение по източния фланг на НАТО.

"Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено", съобщиха от министерството на отбраната на Русия.

Талин обаче поиска консултации с Алианса за задействане на Член 4 от Северноатлантическия договор.

Миналата седмица Полша свали руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на самолети от НАТО.

