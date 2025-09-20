Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, пишат руски медии.

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство.

В петък три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха във въздушното пространство на Естония, съобщи правителството в Талин.

Самолетите са навлезли без разрешения и са били 12 минути на територията на НАТО-вската държава. Това е за четвърти път тази година, заяви външният министър на Естония и определи нарушението като "безпрецедентно дръзко".

Естония поиска консултации с Алианса за задействане на Член 4 от Северноатлантическия договор.