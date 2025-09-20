dalivali.bg
София
сега Слънчево 11°
08 Слънчево 12°
09 Слънчево 15°
10 Слънчево 18°
11 Незначителна облачност 21°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Естония поиска консултации с Алианса за задействане на Член 4 от Северноатлантическия договор

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:06 ч. 20.09.2025 г.

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, пишат руски медии. 

Руските изтребители са прекарали 12 минути в Естония, Талин поиска задействане на член 4 от Договора за НАТО

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство. 

В петък  три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха във въздушното пространство на Естония, съобщи правителството в Талин.

Самолетите са навлезли без разрешения и са били 12 минути на територията на НАТО-вската държава. Това е за четвърти път тази година, заяви външният министър на Естония и определи нарушението като "безпрецедентно дръзко".

Естония поиска консултации с Алианса за задействане на Член 4 от Северноатлантическия договор.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Премиерът: Няма да посягаме на домашната ракия, тя е изконен бит на българина

Премиерът: Няма да посягаме на домашната ракия, тя е изконен бит на българина
Делян Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Делян Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония

Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония
Борисов за Пеевски: Никой няма право да говори „Аз съм гарант“, „От мен зависи“. Това е ранният Борисов

Борисов за Пеевски: Никой няма право да говори „Аз съм гарант“, „От мен зависи“. Това е ранният Борисов
Изписаха от болницата директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров

Изписаха от болницата директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров
Тази сутрин
Снимка: У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?
У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?
Снимка: Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Снимка: Отново ще има мигаща зелена светлина на светофарите в София
Отново ще има мигаща зелена светлина на светофарите в София
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев