Реакцията на НАТО за случилото се в Естония, чието въздушно пространство беше нарушено от руски изтребители, беше „бърза и решителна“, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

„Току-що разговарях с естонския премиер Кристен Михал... Отговорът на НАТО беше бърз и решителен“, написа Рюте в платформата X.

По-рано в петък, 19 септември, три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха във въздушното пространство на Естония, съобщи правителството в Талин.

Самолетите са навлезли без разрешения и са били 12 минути на територията на НАТО-вската държава. Това е за четвърти път тази година, заяви външният министър на Естония и определи нарушението като "безпрецедентно дръзко".

Естония поиска консултации с Алианса за задействане на Член 4 от Северноатлантическия договор.



Талин е отправила протестна нота към руския дипломат в Естония. Инцидентът се случва само седмица след като над 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, а след това руски дрон навлезе и на територията на Румъния.

„Руски военен самолет отново наруши въздушното пространство на НАТО – този път над Естония. Скандално. Дестабилизиращата дейност на Русия се разширява в нови държави и посоки. Те използват всякакви средства: от намеса в политически процеси, както в Румъния и Молдова, до нарушения на въздушното пространство, както в Полша, Румъния и сега Естония“, написа украинският президент Володимир Зеленски.

„Руски военен самолет отново наруши въздушното пространство на НАТО – този път над Естония. Скандално. Дестабилизиращата дейност на Русия се разширява в нови държави и посоки. Те използват всякакви средства: от намеса в политически процеси, както в Румъния и Молдова, до нарушения на въздушното пространство, както в Полша, Румъния и сега Естония", написа украинският президент Володимир Зеленски.

