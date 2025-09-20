Лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски получи отговор от премиера Росен Желязков за работата по кризата с водите.

От партията заявяват, че това е ново начало.

Вчера Делян Пеевски се обърна с остро писмо към министър-председателя. В него той настояваше за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.

Лидерът поиска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

В отговор Росен Желязков посочва, че Министерският съвет е фокусиран върху действията за разрешаване на кризата с безводието в Плевен, Ловеч и останалите населени места, засегнати от проблема.

Премиерът посочва, че са ангажирани всички министри и институции, дейността на които е свързана с решаването на проблема.

Росен Желязков посочва и действията, които се извършват или вече са извършени като създаването на Национален борд на водите с председател Атанас Зафиров и това, което е възложено на борда.

В писмото се посочва, че Българската банка за развитие е осигурила набор от финансови инструменти, с които да подпомогне сектора.

Първото заседание на Борда е насочено за 24 септември от 12:00 часа. А правилник предвижда публичност на работата му.

От писмото на Росен Желязков става ясно, че на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са набелязани 21 мерки за подобряване на водоснабдяването в Плевен. Графикът за тях е публикуван в страницата на министерството.

МРРБ е в процес на финализиране на актуален доклад относно необходимите мерки за преодоляване на безводието в страната.

В писмото от премиера се напомня и че са освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди.

От пресцентъра на „ДПС-Ново начало“ прилагат писмото на Росен Желязков като прикачени файлове.

